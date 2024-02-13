هبة الكرامة.. النيابة تطالب بسجن طارق كيوان من 8 - 10 أعوام

قدمت النيابة طلبا للمحكمة المركزية في حيفا، اليوم، بفرض السجن لمدة تتراوح بين 8 – 10 أعوام على الشاب طارق كيوان (20 عاما) من جديدة المكر، على خلفية مشاركته في أحداث هبة الكرامة، في أيار/ مايو 2021.

طالبت النيابة العامة في جلسة عقدتها المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، بفرض السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 8 – 10 أعوام على الشاب طارق كيوان (20 عاما) من جديدة المكر، وذلك على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة، في أيار/ مايو 2021، حيث كان قاصرا.

وكانت المحكمة قد أدانت الشاب طارق بـ"إلقاء حجارة"، وأسقطت عنه تهمة "التخطيط لتنفيذ عملية تفجير لسكة قطار".

وكانت الشرطة قد اعتقلت طارق كيوان يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أي بعد عام وخمسة أشهر من أحداث هبة الكرامة، حيث مُنِع بعد اعتقاله من الالتقاء بمحام لمدة عشرة أيام.

وبعد أحداث هبة الكرامة، نفذت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وصرحت النيابة العامة أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021، مشير إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و15% يهود".