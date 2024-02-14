قرار بتسريح مدرس الموسيقى علي بكري بشروط مقيدة

أصدرت المحكمة في عكا، اليوم، قرارا يقضي بإطلاق سراح مدرّس الموسيقى علي ياسين بكري من قرية البعنة، حتى الساعة الثامنة مساء بشروط مقيدة.

من المحكمة في حيفا، اليوم

قررت محكمة الصلح في عكا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح مدرّس الموسيقى علي ياسين بكري من قرية البعنة، حتى الساعة الثامنة مساء بشروط مقيدة، رافضة طلب الادعاء بتمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام.

وفرضت المحكمة على بكري إيداع كفالة مالية قدرها ألف و500 شيكل وكفالة طرف ثالث قدرها 10 آلاف شيكل.

وترافع عن بكري محامي الدفاع حسين مناع.

وكانت الشرطة قد اعتقلت بكري، صباح أمس، من المدرسة التي يدرّس فيها في قرية كفر ياسيف.

ونسبت الشرطة له شبهة "تعريض سلامة الجمهور للخطر"، بناء على "معلومات سرية"، على خلفية أقوال، تحدث بها في المدرسة، قبل حوالي الشهر، استوجبت اعتقاله، وفقا لادعاء الشرطة.

وقالت زوجة المعلم علي بكري، زهرة سعيد - بكري، إن "الشرطة اقتحمت بيتنا وصادرت الحاسوب وكتبا تخص بحثي للقب الثاني في جامعة حيفا، كما قامت الشرطة بتفتيش غرفة أطفالنا وعاثت بمحتوياتها".