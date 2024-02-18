استمرار البحث عن مسن من شفاعمرو جرفته المياه

واصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ أعمال البحث والتمشيط عن المسن الذي فقدت آثاره، يوم أمس، في منطقة رأس علي.

تواصل طواقم الإنقاذ ومتطوعون، اليوم الأحد، عملية البحث عن مسن (80 عامًا) من مدينة شفاعمرو بعد أن جرفته المياه من جرّاء السيول والفيضانات بالقرب من بلدة رأس علي، أمس السبت.

ووفقا للناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ فإنه "واصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ أعمال البحث والتمشيط عن المسن الذي فقدت آثاره، يوم أمس، في منطقة رأس علي، وفي ساعات الصباح جرى تقييم للأوضاع لكيفية مواصلة البحث حيث يسود الاعتقاد أن المياه جرفت المسن وتقوم طواقم الوحدة الخاصة بأعمال البحث والتفتيش في المكان، وجاء قبل قليل أن الطواقم عثرت على هوية المفقود داخل المياه".

وجاء في وقت سابق أنه "تعمل قوات الشرطة وفرق الإنقاذ على البحث عن مسن من سكان شفاعمرو، بعد أن خرج من سيارته قرب وادي رأس علي وبعدها اختفت آثاره".