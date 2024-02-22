المحكمة ترفض تخفيف ظروف الحبس المنزلي المفروضة على المحامي أحمد خليفة

كانت الشرطة قد اعتقلت المحامي أحمد خليفة، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من مدينة أم الفحم، وذلك بعد مشاركته في مظاهرة ومسيرة رفضًا للحرب على غزة.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

رفضت قاضية محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، تخفيف ظروف الحبس المنزلي المفروضة على المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أحمد خليفة، من مدينة أم الفحم.

وعقدت، اليوم، جلسة في محكمة الصلح بحيفا، حيث نظرت في ظروف الاعتقال المنزلي المفروضة على خليفة، وذلك بعد تحويله للحبس المنزلي في حيفا، يوم 9 شباط/ فبراير الجاري.

وطالب طاقم مركز عدالة الممثل بالمحامية ميسانة موراني ومحامية الدفاع، أفنان خليفة، بتغيير ظروف الاعتقال المفروضة على موكلها، ومنها السماح له بزيارة صندوق المرضى في أم الفحم، وزيارة المدينة لعدة ساعات، خاصةً أن خليفة مرشح في قائمة لعضوية بلدية أم الفحم، ولكن القاضية رفضت كل الطلبات وسمحت له فقط بالتوجه إلى صندوق الاقتراع من أجل الادلاء بصوته.

واعتقل خليفة، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من مدينة أم الفحم، وذلك بعد مشاركته في مظاهرة ومسيرة رفضًا للحرب على غزة.