اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

فُتح التحقيق بشكل علني مع اعتقال 14 مشتبها بهم وتفتيش منازل ومكاتب في عدة بلدات في الشمال، بما في ذلك عرابة ودير حنا وكابول وساجور وأبو سنان ونحف وكرميئيل وكفر مندا وكفر برا.

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، صباح اليوم الإثنين، 14 مشتبها من منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت "القيام بإدارة شبكة متفرعة قاموا من خلالها بتوزيع ومقاصة فواتير وهمية تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون شيكل، وغسل الشيكات المُستلمة لدى عدد من مقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال ومخالفات قانون ضريبة الدخل وغيرها".

وفتحت الشرطة وسلطة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا والشمال تحقيقا سريا برزت منه "شبهات مخالفات تبييض أموال وتوزيع فواتير وهمية لعدد من الأشخاص المشتبه بهم من منطقة الجليل، عبر شركات وهمية وتجار معتمدين، استخدموها لتوزيع ومقاصة فواتير وهمية. وقام المشتبه بهم بغسل الشيكات المستلمة من خلال مقدمي الخدمات المالية".

ووفقا للشرطة فإنه "يجري التحقيق بالتعاون مع هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة القضاء".

وأضافت أنه "صباح اليوم، كما ذكرنا، فُتح التحقيق بشكل علني مع اعتقال 14 مشتبها بهم وتفتيش منازل ومكاتب في عدة بلدات في الشمال، بما في ذلك عرابة ودير حنا وكابول وساجور وأبو سنان ونحف وكرميئيل وكفر مندا وكفر برا. في هذه الأثناء، يتم إحضار المشتبه بهم إلى مكاتب الوحدات للتحقيق معهم، وفي النهاية، ووفقا لنتائجها، سيتم عرضهم على محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم في. كما شاركت في التحقيق الوحدة المركزية وشرطة المنطقة الشمالية".

وقالت إنه "ضبط محققو الوحدة، خلال عمليات التفتيش، الكثير من الممتلكات، من بينها؛ 5 سيارات فاخرة، مئات الآلاف من الشواقل نقدًا، أجهزة كمبيوتر، شيكات، مجوهرات، فواتير وغيرها".