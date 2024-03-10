قتيل بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية في مناطق الـ48 إلى 38 قتيلا، في أعقاب تسجيل مدينة باقة الغربية للجريمة الثانية في غضون أقل من 24 ساعة؛ الجريمة أسفرت عن مقتل سعيد أحمد قعدان.

قتل شخص (60 عاما) من جراء تعرضه لإطلاق نار، مساء اليوم، الأحد، في مدينة باقة الغربية، في جريمة هي الثانية التي تشهدها المدينة خلال أقل من 24 ساعة.

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وعُلم أن ضحية جريمة القتل في باقة الغربية هو سعيد أحمد قعدان.

وجاء في بيان أولي صدر عن الشرطة أنها شرعت بالتحقيق في "ملابسات إطلاق النار على سيارة في مدينة باقة الغربية، مما أسفر عن إصابة شخص لم تُعرف هويته بعد بجروح خطيرة".

وأكدت الشرطة إلى أن عناصرها وصلت إلى موقع الجريمة، وشرعت بـ"التحقيق وجمع الأدلة والبحث عن مشتبه بهم".

ضحية جريمة القتل، سعيد أحمد قعدان

في المقابل، قالت الطواقم الطبية إنها أقرت وفاة رجل (60 عاما) بعد أن تعرض لإطلاق نار في باقة الغربية. وأفادت بأن الضحية كان فاقدا للوعي من جراء إصابته بجراح نافذة.

وأمس، السبت، قتل رسمي أبو مخ، في الخمسينيات من عمره، من باقة الغربية من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار على شارع رقم 9 الذي يربط بين المدينة والخضيرة.

وكان شقيق الضحية أبو مخ، سميح، قد قتل في جريمة أخرى ارتكبت في المدينة مطلع العام الجاري، وتحديدا في الخامس من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وشهد المجتمع العربي في مناطق الـ48، السبت، ليلة دامية، تخللها مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت في المغار والنقب وباقة الغربية وطمرة ويركا وعكا، ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم.

38 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجرائم المنظمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس الشرطة عن القيام بعملها في توفير الأمن للمواطنين، وسط مؤشرات على تواطئها مع منظمات الإجرام.

وقتل 38 شخصا من المجتمع العربي في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام 2024، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتشمل حصيلة ضحايا العام الجاري، امرأة كانت قد تعرضت لمحاولة قتل في العام الماضي (2023) ما أسفر عن إصابتها بحراح خطرة، أدت إلى وفاتها خلال العام الجاري (2024).