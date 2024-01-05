مقتل رجل بإطلاق نار في باقة الغربية

ذكر طاقم طبيّ أن أفراده "أبلغوا عن رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، بدون علامات حياة، مصابا بجروح نافذة، وقد أقرّوا وفاته"، وعُلم لاحقا ان ضحية الجريمة هو سميح أبو مخ.

قُتل سميح أبو مخ، وهو في الستين من عمره، إثر إصابته بإطلاق نار استهدفه في مدينة باقة الغربية، اليوم الجمعة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، بأنه "تلقى بلاغا بشأن إصابة شخص بحدث عنف في باقة الغربية".

ضحية جريمة القتل، سميح أبو مخ

وأشار الطاقم إلى أن أفراده "أبلغوا عن رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، بدون علامات حياة، مصابا بجروح نافذة، وقد أقرّوا وفاته".

وأكّدت الشرطة في بيان مقتل رجل "تعرّض لإطلاق نار" في المدينة. وأشارت إلى أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وجمع الأدلة من موقع ارتكابها.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من العثور على جثة امرأة، في الخامسة والأربعين من العمر، داخل مركبة بالقرب من مفرق قرية كفر ياسيف، في وقت سابق اليوم.

يُذكر أن العام الماضي، كان قد شهد حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.

وترتكب الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.