إبعاد حذيفة أبو هاني ووالده من رهط عن الأقصى

قررت السلطات الإسرائيلية إبعاد الشاب حذيفة أبو هاني ووالده من مدينة رهط عن المسجد الأقصى المبارك في القدس.

أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا يقضي بإبعاد الشاب حذيفة حسين أبو هاني ووالده من مدينة رهط في منطقة النقب، عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وقال أبو هاني، اليوم الأربعاء، إنه صدر "قرار إبعاد لي ولوالدي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابلة للتمديد بتهمة الإخلال بالنظام وافتعال المشاكل".

وفي سياق متصل، برأت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، يوم 13 شباط/ فبراير 2024، حذيفة حسين أبو هاني (36 عامًا) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، من تهمة "تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير" عبر نص نشره على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت، في الأيام الأخيرة، آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر للتحقيق معهم في جلسات استماع بهدف تقييد دخولهم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.