تحقيق في احتراق 3 سيارات خصوصية في حيفا

تكررت حوادث اندلاع الحرائق بسيارات خصوصية في مدينة حيفا، في الآونة الأخيرة، وفتح خبراء الحرائق والشرطة تحقيقات في احتراق مركبات خصوصية في حيفا، فجر اليوم الثلاثاء.

من مكان الحريق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شب حريق في ثلاث سيارات خصوصية كانت مركونة في حي عباس بمدينة حيفا، فجر اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالسيارات الثلاث، وفتحت الشرطة ومحققو الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق، وجمعوا الأدلة والبراهين من المكان.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد حريق اندلع، فجر اليوم، في ثلاث سيارات في شارع عباس بمدينة حيفا، إذ تمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات".

وشهدت حيفا، في الآونة الأخيرة، حوادث إحراق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.