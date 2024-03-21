النيابة تقدم غدا لائحة اتهام ضد شاب بقتل محمد دهامشة من كفر كنا

تقدم النيابة العامة إلى المحكمة غدا، الجمعة، لائحة اتّهام مرفقة بطلب تّوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونيّة ضدّ المشتبه بقتل الشاب محمد دهامشة من كفر كنا.

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة غدا، الجمعة، لائحة اتّهام مرفقة بطلب تّوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونيّة ضدّ المشتبه بقتل الشاب محمد دهامشة من كفر كنا.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من فكّ رموز جريمة قتل الشاب محمد دهامشة الذي أطلق عليه النّار خارج منزله في كفر كنّا، يوم 7 شباط/ فبراير 2024.

ضحية الجريمة محمد دهامشة

ووفقا للشرطة فإنه "في تاريخ 07/02/24 تلقّى مركز الشّرطة بلاغًا حول إطلاق النّار باتجاه محمّد دهامشة (38 عامًا) من سكّان كفر كنا، حيث أصيب بالرّصاص خارج منزله في القرية. وصلت العديد من قوّات الشّرطة من لواء الشّمال إلى مكان الحادث وباشرت التّحقيق في ملابسات جريمة القتل أثناء جمع الأدلّة والبيّنات من مكان الحادث. في إطار التّحقيق الذي شمل استخدام وسائل تكنولوجيّة متقدّمة وضبط العشرات من الكاميرات، تمكن محقّقو الوحدة المركزيّة في لواء الشّمال من تحديد هويّة المشتبه به حمزة صبيح (22 عامًا)، من سكّان كفر كنا".

وأضافت أنه "بعد مطاردة استمرّت ثمانية أيّام، تمّ القبض على حمزة ومع انتهاء التّحقيق سيتمّ تقديم لائحة اتّهام غدًا (22/03/24) مرفق بطلب التّوقيف حتّى الانتهاء من الإجراءات القانونيّة ضدّ المشتبه به من خلال المحامي بنيامين موشي والمحامية لوسانا صايغ من النّيابة العامّة في لواء الشّمال (القسم الجنائيّ)".