التجمّع يرحّب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة: صفعة مجلجلة للرواية الإسرائيليّة

ذكر التجمع في بيانه أنه "صحيح أن لدولة الأبرتهايد تاريخ طويل في خرق القرارات الدولية، لكن أهمية هذا القرار تكمن في جانبه المعنوي والدبلوماسي".

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن القرار الذي تمّ تمريره في مجلس الأمن، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة خلال شهر رمضان، "هو انتصار لصمود الغزيين، وصفعة مجلجلة للرواية الإسرائيلية وأكاذيبها، التي ما عادت تنطلي على أحد".

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، مساء الإثنين. وصوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت بخلاف ما كان مرارا من استخدامها لحق النقض "الفيتو" منذ بدء الحرب على غزة؛ وهو مشروع القرار الأول الذي يتبناه مجلس الأمن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر التجمع في بيانه أنه "صحيح أن لدولة الأبرتهايد تاريخ طويل في خرق القرارات الدولية، لكن أهمية هذا القرار تكمن في جانبه المعنوي والدبلوماسي".

وأضاف البيان أن القرار "انتصار للغزيين ومعاناتهم من جهة، واعتراف بالإجرام الإسرائيلي والقتل النابع من عقلية احتلالية متعطشة للدماء من جهة أخرى، خاصة في ظل عدم تحقيق أي صورة انتصار للجيش الذي زعمت أنه لا يُقهر طوال عقود".

وأكد التجمع: "لسنا بحاجة لقرار مجلس الأمن لمعرفة ما هو بديهي وحتمي، حرب الإبادة يجب أن تتوقف اليوم"، مشيرا إلى أنه يتوجّب "على العالم التأكّد من تنفيذ إسرائيل هذا القرار والانسحاب من قطاع غزة المحتل بشكل فوري وعاجل".