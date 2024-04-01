اعتقال شقيقة إسماعيل هنية من تل السبع

ذكرت الشرطة أنه سيتم التحقيق مع شقيقة هنية (57 عاما) وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، ستعرض أمام قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر اليوم الإثنين، صباح عبد السلام هنية، شقيقة رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".

وادعت الشرطة أنها خلال مداهمة منزل شقيقة هنية، "عثرت القوات على وثائق، ووسائط إعلام، وهواتف، وأدلة أخرى تربطها بجرائم أمنية خطيرة ضد إسرائيل".

وذكرت الشرطة أنه سيتم التحقيق مع شقيقة هنية (57 عاما) وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، ستعرض أمام قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل أراضي 48، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

ومما يذكر أن شقيقتي هنية، صباح وليلى، تزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.

وحافظت الشقيقتان على التواصل مع العائلة في غزة على مدار السنوات إلى أن تم أسر الجندي غلعاد شاليط، وإعلان إسرائيل عن حركة حماس "منظمة إرهابية"، حيث منُع حملة الهوية الإسرائيلية من دخول القطاع.