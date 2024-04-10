اعتقال 14 شخصا من عارة - عرعرة للاشتباه بإطلاق النار والاعتداء على عناصر شرطة

ذكرت الشرطة أن "المشتبه بهم، حاولوا صباح اليوم في بلدة عارة- عرعرة، الهروب من قوات الشرطة بعد إطلاق النار، وخلال ذلك اصطدموا بمدخل مسجد".

قالت الشرطة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على 14 مشتبهًا من عارة بإطلاق نار، والاعتداء على عناصر شرطة.

وذكرت أن "المشتبه بهم، حاولوا صباح اليوم في بلدة عارة- عرعرة، الهروب من قوات الشرطة بعد إطلاق النار، وخلال ذلك اصطدموا بمدخل مسجد".

وأضافت أن "حشود المصلّين التي خرجت من المسجد في الوقت نفسه، بدأت بالاعتداء على الشرطة، ومحاولة تخليص المشتبه بهم من أيديهم".

وأشارت في البيان إلى "حدوث أعمال شغب عنيفة، وأضرار في سيارة الشرطة".

ووفق البيان، فقد "حاولت سيدة تهريب السلاح الذي كان بحوزة المشتبه بهم، ووصلت إلى المكان قوات اخرى من الشرطة، وتم القبض على 14 مشتبهًا بهم والسيطرة على الحدث، وتم داخل مجمع ضبط بندقية وأسلحة أخرى".