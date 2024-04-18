شارك العشرات من الناشطين في وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم للمطالبة بوقف فوري للحرب على قطاع غزة، ورفضا للملاحقات السياسية والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الناشطين.

شارك العشرات من الناشطين، اليوم الخميس، في وقفة نظمت في مدينة أم الفحم احتجاجا على اعتقال الناشط محمد طاهر جبارين وفرض الحبس المنزلي على المحامي أحمد خليفة ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت الوقفة التي نظمت عند الدوار الأول، بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم ومجموعات شبابية في المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم لحملة الاعتقالات والملاحقة السياسية وحملة كم الأفواه بحق النشطاين.

وقفة احتجاجية في أم الفحم للمطالبة بوقف الحرب على غزة ورفضا للملاحقة السياسية



(تصوير: أمير بويرات - مراسل "عرب 48")



للتفاصيل: https://t.co/bx3lLzEgsk pic.twitter.com/204BnvnxId — موقع عرب 48 (@arab48website) April 18, 2024

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإطلاق سراح جبارين وخليفة وبوقف فوري للحرب على غزة، وكتب على بعض اللافتات:" لا لاعتقالات التعسفية"، "لا لاعتقال النشطاء السياسيين"، "انهاء الحرب مطلب الإنسانية"، "الحرية لجميع الأسرى".

كما هتف المشاركون مطالبين بالحرية لجميع الأسرى وبوقف الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واعتقل جبارين وخليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولا يزال جبارين رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة في سجن نفحة في النقب، فيما تم تحويل خليفة إلى الحبس المنزلي قبل نحو شهرين.