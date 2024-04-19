قرار بإطلاق سراح المحاضرة نادرة شلهوب كيفوركيان بشروط مقيّدة.. والشرطة تطالب بتجميده

طالبت الشرطة بدورها، بوقف إطلاق سراح بروفيسورة نادرة شلهوب - كيفوركيان، على أن تبحث إمكانية الاستئناف على القرار، فيما أجّل القاضي إطلاق سراحها حتى الساعة الثانية من عصر اليوم.

قرّرت محكمة الصلح في القدس، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المحاضرة في الجامعة العبرية في القدس، بروفيسورة نادرة شلهوب - كيفوركيان، والتي كانت قد اعتُقلت، أمس الخميس، واتُهمت بـ"التحريض على العنصرية والإرهاب".

وقال القاضي في قراره إنه "في هذه الظروف لا أرى ضرورة لمواصلة اعتقال المُدّعى عليها، وأُوعز بإطلاق سراحها بالشروط التالية: كفالة ذاتية بمبلغ 10 آلاف (شيكل) وكفالة من قبل طرف ثالث بمبلغ 10 آلاف" أُخرى، بالإضافة إلى "وجوب الحضور إلى التحقيق".

مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، يتحدث لمراسل عرب ٤٨ عن قرار المحكمة قبل قليل بشأن بروفيسورة #نادرة_شلهوب_كيفوركيان.



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(أمير بويرات | موقع عرب ٤٨) pic.twitter.com/SdSRnrNXy1 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 19, 2024

وطالبت الشرطة بدورها، بوقف إطلاق سراح بروفيسورة نادرة شلهوب - كيفوركيان، على أن تبحث إمكانية الاستئناف على القرار، فيما أجّل القاضي إطلاق سراحها حتى الساعة الثانية من عصر اليوم.

وأمهلت المحكمة الشرطة حتى الساعة 2، إذا ما قررت الاستئناف على قرارها بإطلاق سراح بروفيسورة نادرة شلهوب - كيفوركيان.

وقد ترافع عن شلهوب - كيفوركيان، كل من مدير مركز "عدالة" الحقوقي، د. حسن جبارين، الذي قدّم المرافعة المركزية، والمحامي علاء محاجنة.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم، للنظر في طلب الشرطة، تمديد اعتقال المحاضرة شلهوب - كيفوركيان؛ كما يأتي ذلك في ظل حملة التحريض التي تعرضت لها شلهوب - كيفوركيان على خلفية موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وبعد أن اعتُقلت مساء أمس من منزلها في البلدة القديمة في القدس.

صور من أمام محكمة الصلح في القدس، قبل بدء محكمة بروفيسورة #نادرة_شلهوب_كيفوركيان.



- تصوير: أمير بويرات: خاصّة بـ"عرب 48" pic.twitter.com/KjWh70lui1 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 19, 2024

وكان المحامي علاء محاجنة، قد أفاد أمس الخميس، بأن التهم الموجه إلى شلهوب - كفوركيان بعد انتهاء التحقيق هي التحريض ونشر آراء محرضة، مشددا على أن الاعتقال "غير قانوني، وهو نابع من سياسة الشرطة التي تنتهجها ضد المواطنين العرب بهدف تخويفهم".

وأضاف "واضح أن من يقف وراء قرار الشرطي هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يطبق سياساته العنصرية من خلال الشرطة، والتي أصبحت ذراع لتنفيذ وتطبيق سياساته".

واستهجن محاجنة "قرار النائب العام في النيابة الإسرائيلية الذي صادق على مثل هذا التحقيق والاعتقال المشين"، علما بأن الشرطة كانت قد أوصت النيابة العامة بالسماح لها بفتح تحقيق ضد شلهوب - كيفوركيان بشبهة "التحريض" على خلفية مواقفها المعارضة للحرب.

وكان المحامي الموكل بتمثيل البروفيسورة شلهوب - كيفوركيان، محاجنة، قد عقب على توصية الشرطة في تصريحات سابقة لـ"عرب 48" بالقول إن "توجه الشرطة يأتي ضمن سياسة الملاحقات السياسية للمجتمع العربي من قبل سلطات إنفاذ القانون".

وأشار إلى أن "الشرطة تحاول استغلال هذه القضية من أجل وضع حدود جديدة لحرية التعبير للمجتمع العربي من خلال ملاحقتها محاضرة في الجامعة. الشرطة تعي جيدا أنه يوجد إشكال قانوني وأيضا إشكال من حيث الرأي العام العالمي للتحقيق مع كيفوركيان".