3 مصابين في جرائم إطلاق نار بسخنين وجديدة المكر واللد

أسفرت جرائم إطلاق نار في اللد وجديدة المكر وسخنين عن إصابة 3 أشخاص بجراح خطيرة ومتوسطة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب 3 أشخاص بجراح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت في جديدة المكر واللد وسخنين؛ اليوم الجمعة.

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وفي سخنين، أصيب شاب بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، قدم طاقم طبي من "حيان" العلاجات الأولية لشخص، في الستينيات من عمره، وقد وصفت حالته بالمتوسطة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي مدينة اللد، قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لشخص (40 عاما) ووصفت حالته بالخطيرة.

وقال مضمد وصل إلى مكان الجريمة، إن "المصاب لم يكن بوعيه الكامل وعانى إصابة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاج الأولي ونقلناه بسيارة الإسعاف وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

ونقل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجرائم المنفصلة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.