وقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال الشرطي قاتل يعقوب طوخي

شارك عدد من أهالي يافا، اليوم، في وقفة احتجاجية أمام مباني المحاكم في تل أبيب تزامنا مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال الشرطي قاتل يعقوب طوخي.

من الوقفة أمام المحكمة في تل أبيب، اليوم (عرب 48)

شارك العشرات من أهالي يافا، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام محكمة الصلح في مدينة تل أبيب، وذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة النظر في تمديد اعتقال قاتل الشهيد يعقوب طوخي من مدينة يافا، يوم 12 نيسان/ أبريل الجاري، برصاص شرطي إسرائيلي أطلق عليه 11 رصاصة، مما أدى إلى مقتلة على الفور.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات التي تطالب بإنزال أشد العقوبات على الشرطي القاتل، وتمديد اعتقاله، وكتب على بعض اللافتات "الدم العربي مش رخيص" و"دم يعقوب دم كل يافاوي" و"دم يعقوب غالي علينا".

وقررت المحكمة، اليوم، تمديد اعتقال الشرطي قاتل يعقوب طوخي لغاية يوم الخميس المقبل.

وكانت محكمة الصلح قد مددت، يوم الأربعاء الماضي، للمرة الثانية اعتقال الشرطي القاتل لمدة 5 أيام إضافية، وذلك حتى اليوم.

وقُتل طوخي، مساء يوم الجمعة الموافق 12نيسان/ أبريل 2024، برصاص شرطي كان بزي مدني، بعد تقديم الإسعافات الأولية لمصاب كان في يافا، بعد جدال دار بينه وبين الشرطي الذي أطلق الشرطي 11 رصاصة على طوخي وقتله دون أن يشكل طوخي خطرا على حياة الشرطي.

وعمل طوخي لمدة 30 عامًا في السفارة الأميركية، وكان يتطوع في طواقم الإسعاف، وهو أب لطفلتين وأخ لثلاث شقيقات.