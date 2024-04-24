الطيرة: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

جريمة إطلاق نار في محطة وقود في الطيرة أسفرت عن إصابة شخص يبلغ من العمر 50 عاما بجراح وصفت بـ"الخطيرة".

أصيب شخص (50 عاما) بجريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيرة.

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وعُلم أن الجريمة وقعت في إحدى محطات الوقود في الطيرة، وأسفرت عن إصابة شخص بجراح خطيرة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى موقع الجريمة وقدموا الإسعافات الأولية للمصاب. ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم العثور على مركبة أضرمت فيها النيران في موقع قريب، يشتبه بأن الجناة استخدموها في الجريمة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها "تحقق في ملابسات إصابة أحد سكان الطيرة، بجراح خطيرة بحادثة إطلاق نار خلال تواجده بمحطة وقود في المدينة".

وقالت إن عناصرها "باشروا بالبحث عن المشتبه بهم وجمع الأدلة في المكان".

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 59 قتيلا بينهم 3 نساء، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة، بلغت 228 شخصا بينهم 16 امرأة.