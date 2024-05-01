مصرع الشاب نضال معدي من يركا إثر حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع على شارع 79 بالقرب من محور طرق "كريات بياليك"، الليلة الماضية، عن مصرع الشاب نضال معدي (30 عامًا) من بلدة يركا.

لقي شاب من بلدة يركا مصرعه، الليلة الماضية، إثر حادث طرق على شارع 79 بالقرب من محور طرق "كريات بياليك".

وفي التفاصيل، لقي سائق دراجة نارية يدعى نضال معدي (30 عامًا) من بلدة يركا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر حادث طرق وقع على شارع 79 بالقرب من كريات بيالك. وقامت طواقم الإسعاف بإجراء عمليات إنعاش للمصاب ونقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهناك اضطر الأطباء لإقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

140 شخصا بينهم 53 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 140 شخصا بينهم 53 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.