أم الفحم: مسيرة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

دعا المشاركون في الوقفة طلاب الجامعات إلى الاستمرار في النضال في أميركا وعلى مستوى العالم أيضا، وذلك للضغط من أجل وقف الحرب على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

شارك العشرات مساء اليوم، الجمعة، في مسيرة بمدينة أم الفحم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وضد الإبادة الجماعية ورفضا لاجتياح رفح.

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وانطلقت المسيرة من دوار العيون في المدينة، ورفع المشاركون فيها لافتات مطالبة بوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا الحرب الإجرامية على غزة"، "لا للاعتقالات التعسفية"، "الاحتلال أساس البلاء".

ودعا المشاركون في الوقفة طلاب الجامعات إلى الاستمرار في النضال في أميركا وعلى مستوى العالم أيضا، وذلك للضغط من أجل وقف الحرب على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وجاءت المسيرة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، وضمن سلسلة نشاطات قامت بها اللجنة الشعبية رفضا للحرب على غزة.

يتبع...