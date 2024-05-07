بمشاركة واسعة: إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ديار العمري في صندلة

بعد مرور عام على استشهاده، نظمت الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب ديار العمري في بلدة صندلة بمشاركة واسعة من البلدة والمجتمع العربي.

جانب من المشاركين في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد عمري (عرب 48)

شارك المئات من أهالي صندلة والمجتمع العربي مساء اليوم، الثلاثاء، في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب ديار العمري الذي قتل برصاص يهودي في 6 أيار/ مايو 2023.

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وتجمع المشاركون في ديوان صندلة الواقع أسفل مسجد القرية، وسط مشاركة واسعة من أهالي البلدة وخارجها.

وتحدث خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى، مجموعة من القيادات ورجال الدين بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، والمحامي الموكل بالدفاع من طرف العائلة ومدير مؤسسة "ميزان" الحقوقية، عمر خمايسي.

وتوجه المشاركون بعد إحياء الذكرى إلى المقبرة وزيارة ضريح الشهيد ديار العمري.

وتعود الجريمة إلى يوم 6 أيار/ مايو 2023، حينما استشهد الشاب ديار العمري برصاص يهودي مسلح يدعى دنيس موكين (34 عاما) من سكان بلدة "غان نير" القريبة من صندلة.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة يوم 11 حزيران/ يونيو 2023، لائحة اتهام ضد القاتل.

وبعد اقتراف جريمة قتل العمري، أثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بين التوثيق آنذاك، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.