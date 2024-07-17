الناصرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

مدينة الناصرة تشهد جريمة إطلاق نار جديدة تسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 40 عاما بجراح خطيرة. الطواقم الطبية تقدم الإسعافات الأولية للمصاب وتحيله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب شاب (40 عاما) بجراح وصفت بـ"الخطيرة"، من جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، مساء اليوم، الأربعاء.

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وذكرت الطواقم أنها نقلت المصاب إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي وهو بحالة "خطيرة ومستقلة".

وأفادت الطواقم الطبية بأنه لدى وصولها إلى موقع الجريمة "كان المصاب في كامل وعيه عند مدخل أحد المنازل وهو يعاني من جروح نافذة في جسده".

وتابعت "قد قدمنا العلاج الطبي الأولي للمصاب ميدانيا وتضمن ذلك وقف النزيف ونقله بسرعة إلى المستشفى حيث تم نقله وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

وبلغت حصيلة القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري 120 قتيلا، علما بأن العام الماضي سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.