عرابة: وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

بركة: "هنالك برنامج قطري تصعيدي للفترة المقبلة من أجل المطالبة بوقف الحرب الدامية على شعبنا في غزة، ووقف التجويع والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في السجون".

شارك العشرات من أهالي منطقة البطوف والمجتمع العربي مساء اليوم، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية نظمت على دوار يوم الأرض في مدينة عرابة تنديدا بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

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وحمل المحتجون لافتات كتب على بعض منها "أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة"، "فليرحل الاحتلال عن غزة"، "كفى سفكا لدماء النساء والأطفال في غزة".

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة البطوف، وقالت إنها تأتي "في ظل تصاعد حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب التجويع والتعطيش المتعمد والتهجير بفعل القصف والقتل والدمار الشامل ضد السكان المدنيين العزل".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، لـ"عرب 48" إن "هنالك برنامج قطري تصعيدي للفترة المقبلة من أجل المطالبة بوقف الحرب الدامية على شعبنا في غزة، ووقف التجويع والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في السجون".

وأضاف "هذا التعذيب يجب أن يتوقف ولا يجب أن يعتاد أحد على شلال الدم النازف في غزة، لذا هنالك أهمية للنضال وكذلك أهمية كبرى لتطبيق اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين، ونحن نطالب بتطبيق الاتفاق فاقد شعبنا توقيع والمطلب تطبيق الاتفاق ليقطع الطريق أمام جهات عميلة لإسرائيل أن تكون مكان السلطة في الضفة وغزة، وتمثل شعبنا أمام العالم بأسره".

وذكر عضو اللجنة الشعبية في عرابة، سامر عاصلة، لـ"عرب 48" أن "هذه الوقفات تتم بالتنسيق باللجنة الشعبية في عرابة مع اللجان الشعبية تحت سقف لجنة المتابعة العليا، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة".

وتابع "اليوم تعدينا 290 يوما على الحرب وهناك أكثر من 38 ألف شهيد من أبناء شعبنا في غزة وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين، هذه الحرب الدموية والحصار يجب أن يتوقف ونحن سنواصل النضال من أجل وقف هذه الحرب".