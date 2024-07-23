مصرع شاب غرقا في البحر قرب قيسارية

أقر طاقم طبي وفاة شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، إثر غرقه في مياه البحر قبالة كيبوتس سدوت يام قرب قيسارية إلى الجنوب من مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء.

من مكان الجريمة، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي شاب، يبلغ من العمر 25 عاما، مصرعه غرقا، وتم انتشاله من مياه البحر فاقدا للوعي قبالة كيبوتس سدوت يام قرب قيسارية إلى الجنوب من مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء.

وقال مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، دخلنا الشاطئ بمساعدة سيارة إسعاف نجمة داود الحمراء 4×4. رأينا الرجل ملقى على الشاطئ فاقدًا للوعي ودون نبض وتنفس. وقيل لنا إنهم أخرجوه من المياه وهو فاقد للوعي، وبدأنا على الفور بإجراء عمليات الإنعاش وإعطاء الدواء، وفي النهاية للأسف اضطررنا إلى إقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.