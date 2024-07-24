أم الفحم: وقفة احتجاجية مطالبة بوقف الحرب على غزة

رفع المشاركون في الوقفة شعارات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم العلاجات الطبية للازمة للمواطنين في القطاع.

شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة مساء اليوم، الأربعاء، في وقفة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان المتواصل على الضفة والقدس، واحتجاجا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

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وجاءت الوقفة التي نظمت على مدخل أم الفحم الرئيس بدعوة من اللجنة الشعبية، وذلك ضمن سلسلة من الوقفات والاحتجاجات رفضا للحرب والإبادة والتهجير في غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مطالبة بوقف الحرب على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم العلاجات الطبية للازمة للمواطنين في القطاع.

وكتب على بعض اللافتات "أوقفوا حرب الإبادة"، "أوقفوا المذابح ضد أهلنا في رفح"، "أوقفوا اعتداءات قطعان الفاشية في الضفة"، "لا للاعتقالات الإدارية الفاشية الاحتلالية"، "الخزي والعار للاحتلال الهمجي".