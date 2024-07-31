السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 228

أقدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب للمرة الـ228؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ228؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة السادسة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تأوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021.

وأول مرة هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما كانت المرة الأخيرة قبل اليوم في 6 حزيران/ يونيو الجاري.

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