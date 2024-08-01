مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث طرق غرب مجد الكروم

أسفر حادث طرق وقع على شارع 85 غرب بلدة مجد الكروم عن إصابة شخصين بجراح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة.

من مكان الحادث

أصيب شخصان بجراح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة جراء حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية على شارع 85 غرب بلدة مجد الكروم؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة سائق الدراجة النارية بالخطيرة وقد عانى جروحا في الرأس.

وقال المضمد علاء مجدوب إنه "مع وصولنا كان سائق الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى إصابة خطيرة في الرأس، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية وربطه بجهاز التنفس الاصطناعي، ثم نقلناه بواسطة سيارة العلاج المكثف بحالة خطيرة وغير مستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات الحادث.