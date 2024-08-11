حوادث الطرق: مصرع شاب قرب تل أبيب وإصابات بينها خطيرة قرب القدس

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 471 بمساره بالقرب من مفرق بار إيلان، حيث لم تتضح ملابسات الحادث، إذ تحقق الشرطة إذا ما كانت الدراجة النارية تزحلقت أو صدمتها مركبة وهربت من المكان.

لقي سائق دراجة نارية مصرعه وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من تل أبيب، بينما أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق آخر وقع بالقرب من القدس فجر اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في منطقة تل أبيب، أفاد الناطق باسم نجمة داود الحمراء أنه "في الساعة 01:08 ورد بلاغ حول وجود سائق دراجة نارية ملقى على الطريق وبجانبه دراجة نارية، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 471 بمساره بالقرب من مفرق بار إيلان، حيث لم تتضح ملابسات الحادث، إذ تحقق الشرطة إذا ما كانت الدراجة النارية تزحلقت أو صدمتها مركبة وهربت من المكان.

وفي منطقة القدس بالقرب من عاجز "عوفر" العسكري، قدمت الطواقم الطبية الإسرائيلية العلاج الطبي لجندي إسرائيلي أصيب بجروح طفيفة في ساقه، و5 شبان أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بعد عدم استجابة مركبتهم للجنود بالتوقف واصطدامها بالحاجز الذي تم تفعيله.