عرابة: اعتقال شابين بعد مداهمة قوات شرطية لمنزليهما وتفتيشهما

أشار عكري إلى أنه "بعد التفتيش تحدث معي أحد العناصر وقال لي إنهم سيعتقلون ابني ولم يوضح أسباب ذلك، كما اتضح أن هناك نحو 20 عنصرا آخر من هذه القوات كانوا في محيط المنزل عند اقتحامه بهذا الشكل".

اعتقلت قوات شرطية خاصة ومن جهاز الأمن العام (الشاباك) فجر اليوم، الإثنين، الشابين باسل عكري وباسل عباهرة بعد مداهمة منزليهما في مدينة عرابة بمنطقة البطوف.

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وفتشت قوات الشرطة المنزلين وعاثت الخراب فيهما؛ فيما لم تتضح أسباب اعتقال الشابين بعد.

وقال والد المعتقل باسل عكري في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في ساعات ما قبل الفجر فوجئنا بحوالي 15 عنصرا ملثما يشهرون الأسلحة في وجوهنا بعد اقتحام المنزل".

وأضاف أن "عناصر الشرطة أقدمت على خلع الباب من دون أي يطرقونه ودون أي مراعاة لحرمة المنزل وسكانه، كما قامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق ولم يتحرزوا على أي شيء".

وأشار عكري إلى أنه "بعد التفتيش تحدث معي أحد العناصر وقال لي إنهم سيعتقلون ابني ولم يوضح أسباب ذلك، كما اتضح أن هناك نحو 20 عنصرا آخر من هذه القوات كانوا في محيط المنزل عند اقتحامه بهذا الشكل".

وذكر محامي الشابين، خالد محاجنة، لـ"عرب 48" أنه "حتى الآن لا نعرف سبب الاعتقال ولم يتم الاتصال بنا، فهمنا أنه اعتقال من قبل جهاز الشاباك، وأن تمديد الاعتقال سيكون في محكمة الناصرة".