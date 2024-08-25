قتيل ومصابان طعنا في جديدة المكر

قتل شخص وأصيب آخران إثر تعرضهم للطعن في بلدة جديدة المكر. وتم نقل الضحايا المصابين لتلقي العلاج في المستشفى قبل أن يعلن الطاقم الطبي عن وفاة أحدهم متأثرا بجراحه الحرجة.

قتل شاب وأصيب آخران بجراح متوسطة الخطورة، من جراء تعرضهم للطعن، اليوم الأحد، في بلدة جديدة المكر.

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وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة الطعن في جديدة المكر هو الشاب محمد أبو الخير.

وذكرت طواقم طبية أنها "قدمت العلاج لإصابتين بقرية الجديدة المكر بعد تعرضهم للطعن"، ووصفت إصابة أحدهما بـ"الحرجة جدا والثانية بالصعبة".

وعُلم أن شابا ثالثا (35 عاما) أصيب في الجريمة بحالة متوسطة الخطورة كذلك، ونقل إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا لتلقي العلاج.

ولاحقا، تم إقرار وفاة أحد المصابين على يد الطواقم الطبية.

وفي بيان صدر عنها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها وصلوا إلى الموقع وشرعوا بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة لتحديد ملابسات الحادث. مشددة على أن "خلفية الحادث جنائية".

ومنذ بداية العام، قُتل نحو 141 مواطنا عربيا في الداخل الفلسطيني، بينهم 5 نساء و6 فتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة؛ في حين لم تتمكن الشرطة سوى من حل نحو 18 قضية فقط.

وشهد العام الماضي تسجيل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ علما بأنه لم يتم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.