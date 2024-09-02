اتهام 4 أشخاص من جديدة المكر والناصرة بقتل سليمان شحادة من كفر ياسيف

قالت الشرطة إن "المتهمين الأربعة بالضلوع بجريمة القتل هم ثلاثة شباب من جديدة المكر (27 عاما و27 عاما و36 عاما) وآخر من الناصرة (21 عاما)، تم تقديم لائحة اتهام ضدهم في المحكمة بعد أن تم تمديد اعتقالهم أكثر من مرة".

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من فك رموز جريمة قتل سليمان شحادة من بلدة كفر ياسيف، يوم 23 تموز/ يوليو 2024، جراء تعرضه لإطلاق النار عليه، خلال عمله حارسا لمطعم بالقرب من قرية أبو سنان.

ووفقا للشرطة فإن "المتهمين الأربعة بالضلوع بجريمة القتل هم ثلاثة شباب من جديدة المكر (27 عاما و27 عاما و36 عاما) وآخر من الناصرة (21 عاما)، تم تقديم لائحة اتهام ضدهم في المحكمة بعد أن تم تمديد اعتقالهم أكثر من مرة".

وأضافت أن "الضحية تعرض لإطلاق نار خلال عمله كحارس لمطعم قرب أبو سنان، إذ تم إطلاق النار على المطعم مما أسفر عن إصابته بجروح توفي متأثرا بها بعد يومين، وقد تم اعتقال المشتبه بهم الأربعة الذين بقوا رهن الاعتقال لأكثر من 30 يوما، واليوم تم تقديم لائحة الاتهام ضدهم، من قبل النيابة في لواء حيفا، إضافة لطلب إبقاء المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم".