3 إصابات إحداها غير مستقرة خلال شجار عائلي في دبورية

شجار عائلي في دبورية تخلله جريمة طعن يسفر عن إصابة 3 أشخاص أحدهم شاب يبلغ من العمر نحو 28 عاما حالته خطيرة وغير مستقرة. الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به.

أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة غير مستقرة من جراء تعرضه للطعن خلال شجار عائلي في بلدة دبورية الواقعة في منطقة الجليل الشرقي، مساء اليوم، الإثنين.

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وأفادت مصادر محلية بأن شجارا عائليا في دبورية تخلله جريمة طعن واعتداءات بالضرب أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم شاب بحالة خطيرة وغير مستقرة.

وبحسب الطواقم الطبية، فإن الشجار العائلي أسفر عن إصابة شخصين بجراح خطيرة نقلا إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، وثالث بجراح متوسطة نقل إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة.

وقالت الطواقم الطبية إنها تلقت بلاغا عن إصابة شخصين في "حادثة عنف" في دبورية، وعند وصولها إلى المكان، عثرت على مصابين "مستلقيين على الأرض".

وأضافت أنها قدمت العلاج لشخص يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا وآخر يبلغ من العمر حوالي 28 عامًا في حالة غير مستقرة، وتعمل على نقلهما للمستشفى.

وأفاد أحد المسعفين بأن "المصابين كانا مستلقيين على الأرض وسط الشارع. الرجل البالغ من العمر حوالي 60 عامًا كان واعيًا، بينما كان الشاب شبه فاقد للوعي".

وأضاف "بدأنا بتقديم العلاج الطبي للمصابين ميدانيا ونقلناهما بسيارات الإسعاف المكثف إلى المستشفى". وأوضح أن المصابين يعانيان من جروح نافدة خطيرة".

وقال إن الطواقم قدرت حالة المصاب البالغ من العمر 28 عامًا بأنها "خطيرة وغير مستقرة، فيما كانت حالة الآخر خطيرة لكنها مستقرة".

ولاحقا، أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت العلاج ونقلت مصابا آخر يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، وهو في حالة متوسطة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية، قالت إنها "تلقت بلاغًا عن حادثة طعن في دبورية، أسفر عن إصابة 2 من السكان بجروح خطيرة".

وأضافت أنه "فور تلقي البلاغ، وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على المشتبه به في الطعن، وبدأت بجمع الأدلة من الموقع".

وقالت إنه "وفقًا للتحقيقات الأولية، يبدو أن الحادث وقع بسبب نزاع داخل العائلة"، وأشارت إلى أن "التحقيقات مستمرة".