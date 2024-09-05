بلدية أم الفحم: "نستنكر هذا العمل الجبان ونشجب وندين هذا الفعل الشنيع، الذي يعطّل مسيرة الإعمار والتطور، والذي نبذل قصارى جهدنا في البلدية حتى تخرج مثل هذه المشاريع لحيّز التنفيذ".

أطلق مجهولون النار، الليلة الماضية، على مركز الفنون والعلوم إسكندر في مدينة أم الفحم، ما أسفر عن أضرار في المكان.

واستنكرت بلدية أم الفحم الجريمة، وتساءلت "لمصلحة من يتم إطلاق النار على مركز الفنون والعلوم إسكندر في أم الفحم؟!".

وقالت البلدية، صباح اليوم الخميس، إن "إطلاق النار على مركز العلوم والفنون في حيّ إسكندر الليلة الماضية (ليلة الخميس 5.9.2024)، والذي ما زال طور البناء والتعمير، ولم يتم الانتهاء منه حتى اليوم، هو عمل غير مسؤول وخطير ومرفوض، ولا يقبله عاقل. فما هي المصلحة ومن هو المستفيد من تخريب مشروع تقوم ببنائه البلدية منذ نحو سنتين لصالح أبنائنا وبناتنا ومواطني أم الفحم كافة، ليستفيدوا منه، ثقافيًّا وفنيًّا، ولينهلوا من العلم وليكون مركزًا حيويًا وهامًا، تخطّط له البلدية منذ سنوات، وكلّف بناؤه أكثر من عشرة ملايين شيكل حتى الآن؟!".

وتوجت البلدية إلى الأهالي بالقول "إننا في بلدية أم الفحم نستنكر هذا العمل الجبان ونشجب وندين هذا الفعل الشنيع، الذي يعطّل مسيرة الإعمار والتطور، والذي نبذل قصارى جهدنا في البلدية حتى تخرج مثل هذه المشاريع لحيّز التنفيذ، من تخطيط وهندسة وتصميم وتجنيد أموال وموارد لهذه المراكز الحيوية والهامة، لبناء مؤسسات بلدنا ومستقبله".

وختمت بلدية أم الفحم بالقول "كم هو مؤلم ومحزن أن ترى الحلمَ الذي كنت تأمل في تحقيقه، يأتي خفافيش الظلام لتخريبه وتعكيره، لكننا أبدًا لن نيأس ولن نقنط، وستستمر مسيرة الإعمار والبناء والتطوير في بلدنا، دون أن نلتفت للخلف، عازمون على المضيّ قدمًا لنهضة بلدنا".