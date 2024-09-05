إطلاق نار وحرق سيارة موظف في بلدية أم الفحم

تم الاعتداء على بيت وسيارة موظف البلدية في قسم الخدمات الاجتماعية العامل الاجتماعي منذر مصاروة، الأمر الذي أدى إلى أضرار كبيرة بالممتلكات.

اعتدى مجهولون على منزل وسيارة الموظف في بلدية أم الفحم، منذر مصاروة، وأطلقوا النار على البيت والسيارة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.

واستنكرت بلدية أم الفحم ولجنة العمال البلدية الاعتداء، وقالتا إنه "ليلة أمس الأربعاء، تم الاعتداء على بيت وسيارة موظف البلدية في قسم الخدمات الاجتماعية العامل الاجتماعي منذر مصاروة، الأمر الذي أدى إلى أضرار كبيرة بالممتلكات، وقدّر الله ولطفَ ولم تكن إصابات بالأرواح أو بأحد من الساكنين في المبنى الذي تسكنه عائلات أخرى".

وأضافت البلدية واللجنة "إننا ندين هذا العمل ونرفضه جملةً وتفصيلًا، والذي يندرج ضمن أعمال العنف والتهديد والوعيد ولغة القوة، التي ليس لها أي مكان في قاموسنا الفحماوي، بل علينا تغليب لغة الحوار والتفاهم وإصلاح ذات البين، بعيدين كل البعد عن لغة النار والرصاص. وفي ذات الوقت فإننا نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الملف والكشف عن الجناة".

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار، الليلة الماضية، على مركز الفنون والعلوم إسكندر في مدينة أم الفحم، ما أسفر عن أضرار في المكان.