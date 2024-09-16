مصرع عامل من الطيبة إثر سقوطه في فتحة للصرف الصحي

لقي عامل يبلغ من العمر 55 عاما، مصرعه إثر سقوطه في فتحة للصرف الصحي بشارع (سارة أهارونسون) في مزكيرت باتيا. وقامت فرق الإنقاذ التي تواجدت في المكان بمحاولة إنقاذه بعد فقدانه الوعي، لكن دون جدوى.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل من مدينة الطيبة مصرعه، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوطه في فتحة للصرف الصحي بالقرب من مدينة رحوفوت.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية بأنه "لقي عامل يبلغ من العمر 55 عاما، مصرعه إثر سقوطه في فتحة للصرف الصحي بشارع (سارة أهارونسون) في مزكيرت باتيا. وقامت فرق الإنقاذ التي تواجدت في المكان بمحاولة إنقاذه بعد فقدانه الوعي، لكن دون جدوى".

وأبلغت فرق خدمة "نجمة داود الحمراء" عن رجل لم تظهر عليه أي علامات تدل بأنه على الحياة وأقرت وفاته في المكان.

وقال الطاقم الطبي إن "العامل سقط في حفرة للمجاري أثناء عمله. لقد رأيناه يرقد في الحفرة فاقدا للوعي، وبعد عمليات الإنقاذ الطويلة التي قام بها طاقم الإنقاذ، قام بإخراج العامل، وكان فاقداً للوعي بدون نبض وبدون تنفس، وأجرينا له فحوصات طبية، لكن للأسف اضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور. وفتحت الشرطة تحقيقاً، وتم استدعاء ممثل عن وزارة العمل إلى المكان، ويجري التحقيق في الخلفية والملابسات".