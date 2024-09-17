الذكرى الـ67 لمجزرة صندلة: تنظيم مسيرة بعد صلاة الجمعة

تنظم مسيرة بعد صلاة الجمعة إحياء للذكرى الـ67 لمجزرة صندلة، التي ارتُكبت إبان الحكم العسكري الإسرائيلي في العام 1957، مخلفة 15 طفلًا شهيدًا وثلاثة جرحى من طلاب مدرسة القرية.

حلت اليوم 17 أيلول/ سبتمبر الذكرى الـ67 لمجزرة صندلة، التي ارتُكبت إبان الحكم العسكري الإسرائيلي في العام 1957، مخلفة 15 طفلًا شهيدًا وثلاثة جرحى من طلاب مدرسة القرية.

وأُعلن في صندلة، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم مسيرة من الجامع لمقبرة الشهداء يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة، وتلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء.

ومما يذكر أنه نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات الجيش الإسرائيلي، وحين عبث بها الأطفال الذين كانوا في طريق العودة من المدرسة انفجرت وتسببت باستشهاد 15 طفلا من أبناء القرية.

الشهداء

15 شهيدًا وشهيدة من قرية صندلة الصغيرة، ومن عائلة واحدة هي آل العمري، بأسماء عربيّة فلسطينيّة حتى النخاع استُشهدوا في عمر الزهور، وهم:

1- آمنة عبد الحليم عمري - 10 سنوات

2- طالب عبد الحليم عمري - 13سنة

3- غالب عبد الحليم عمري - 8سنوات

4- محمد عبدالله عبد العزيز عمري - 13سنة

5- اعتدال عبد القادر عمري - 9 سنوات

6- رهيجة عبد اللطيف عمري - 8 سنوات

7- سهام زكريا عمري - 8 سنوات

8- صفية محمود عمري - 8 سنوات

9- عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري - 8 سنوات

10- فاطمة أحمد يوسف عمري –10 سنوات

11- فهيمة مصطفى أحمد عبد الرحمن عمري - 8 سنوات

12- محيي الدين سعد عمري - 9 سنوات

13- يوسف أحمد محمد عمري - 8 سنوات

14- يحيى أحمد حسن عمري - 9 سنوات

15- فؤاد عبد الله محمد عبد العزيز عمري - 8 سنوات.