هدم أرضية منزل في أم الفحم

اقتحمت آليات الهدم حي عين إبراهيم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ومنعت الشرطة الأهالي من الاقتراب من المكان، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

من مكان الهدم بأم الفحم، صباح اليوم (عرب 48)

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أرضية منزل في حي عين إبراهيم بمدينة أم الفحم، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت آليات الهدم حي عين إبراهيم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ومنعت الشرطة الأهالي من الاقتراب من المكان، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وبالتزامن مع الهدم في حي عين إبراهيم، قٌتل الشاب أحمد مفيد جعو وأصيب شخصان بجروح، ولم تتواجد الشرطة الإسرائيلية بهذه القوات التي حضرت لحماية الهدم بل كان عدة عناصر من الشرطة في موقع الجريمة، وفقًا للأهالي.

ويشهد حي عين إبراهيم في م أم الفحم عمليات هدم متواصلة منذ عدة سنوات، حيث يُمنع الأهالي من البناء في الحي، وتوسعة الحي الذي بات مكتظًا بالسكان.

ويبلغ عدد المنازل المهددة بالهدم في أم الفحم 163 منزلاً ومبنى، وذلك بحجة البناء دون تراخيص، في مختلف أحياء مدينة أم الفحم، ويعد هذا العدد غير مسبوق في كمية المنازل المهددة بالهدم.