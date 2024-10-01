اليوم: إضراب عام في الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى

شهد المجتمع العربي في البلاد، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لهبة القدس والأقصى، وذلك استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

عم الإضراب العام الوحدوي في ذكرى هبة القدس والأقصى الرابعة والعشرين، اليوم الثلاثاء، المجتمع العربي في البلاد، استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بجميع مركباتها: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجميع الأحزاب السياسية مع اللجان الشعبية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

وأهابت لجنة المتابعة "بجميع أبناء شعبنا بأن يعملوا على إنجاح الإضراب العام في 1\10\2024، في ذكرى هبة القدس والأقصى ليكون إضرابا موحدا ومدويا وموقفا سياسيا سلميا وفيّا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب وفي مواجهة حرب الجريمة التي تعصف بمجتمعنا".

الشهداء الـ13 الذين ارتقوا خلال أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000:

في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2000:

استشهد رامي غرة (21 عامًا) من جت المثلث، إثر إصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية.

استشهد أحمد صيام جبارين (18 عامًا) من معاوية، بعدما أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في عينه.

استشهد محمد جبارين (23 عامًا) من أم الفحم، بعد إصابته بعيار حي.

استشهد إياد لوابنة (26 عامًا) من الناصرة، بعد إصابته بعيار في صدره.

في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000:

استشهد مصلح أبو جراد (19 عامًا) من دير البلح، برصاص قناصة الشرطة في رأسه أثناء وجوده في أم الفحم.

استشهد أسيل عاصلة (17 عامًا) من عرابة، بعد أن أصيب بعيار ناري في عنقه من الخلف.

استشهد علاء نصار (18 عامًا) من عرابة، إثر إصابته بعيار ناري في صدره.

استشهد وليد أبو صالح (21 عامًا) من سخنين، بعدما أصيب بعيار حي في بطنه.

استشهد عماد غنايم (25 عامًا) من سخنين، بعد إصابته بعيار ناري في رأسه.

في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2000:

استشهد محمد خمايسي (19 عامًا) من كفر كنا، بعد إصابته بعيار حي في ركبته.

استشهد رامز بشناق (24 عامًا) من كفر مندا، إثر إصابته بعيار ناري في رأسه.

في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2000:

استشهد عمر عكاوي (42 عامًا) من الناصرة، بعد إصابته بعيار ناري في صدره.

استشهد وسام يزبك (25 عامًا) من الناصرة، بعد إصابته بعيار حي في عنقه من الخلف.

هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة تصعيد العنف من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في الداخل، خلال الهبة التي جاءت احتجاجًا على اقتحام المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الفلسطينيين.

تفاصيل أوفى بعد قليل...