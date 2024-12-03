عرابة البطوف: اتهام شاب بقتل صالح عاصلة عمدا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شاب من مدينة عرابة البطوف نسبت إليه القتل العمد للشاب صالح عاصلة.
ووفقا للشرطة "تمكنت الوحدة المركزية في لواء الشمال من فك رموز جريمة قتل الشاب صالح عاصلة (21 عاما)، التي وقعت في مدينة عرابة البطوف عقب خروجه من حفل زفاف، حيث أُردي قتيلا برصاصات متفرقة".
وأضافت أنه "بحسب التحقيقات، دوافع الجريمة تعود إلى خلاف عائلي حاد نشأ على خلفية سرقة أسلحة ومركبة، حيث تبين أن المشتبه به الرئيسي هو أحد أفراد العائلة. وقد تمكنت الشرطة من القبض عليه وتقديمه إلى القضاء، حيث وجهت له اليوم لائحة اتهام بجريمة القتل العمد".
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