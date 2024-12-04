أم الفحم: وفاة شاب متأثرًا بجراحه بعد عام من تعرضه لإطلاق نار

الشاب عمر سرور محاميد من مدينة أم الفحم، توفي متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها قبل نحو عام في جريمة إطلاق نار بمنطقة وادي عارة، حيث قضى عامًا كاملًا في المستشفى بحالة حرجة حتى فارق الحياة منتصف الليلة الماضية.

مظاهرة في مجد الكروم ضد الجريمة في المجتمع العربي، أرشيفية (Getty Images)

توفي الشاب عمر سرور محاميد، في العشرينيات من عمره من مدينة أم الفحم، منتصف الليلة الماضية، متأثرًا بجراح خطيرة أصيب بها قبل نحو عام في جريمة إطلاق نار.

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وظل الشاب محاميد يرقد في المستشفى لمدة عام بحالة وصفت بالخطيرة، إثر إصابته بجروح بالغة في الجزء العلوي من جسده، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاته متأثرًا بتلك الإصابة.

عمر سرور محاميد

وكان محاميد قد تعرض لإطلاق النار في منطقة وادي عارة، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بعد معاناة استمرت عامًا كاملًا.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل الشاب مكرم علي منصور (37 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت بقرية مجد الكروم،

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظلّ تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل 211 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وأطفال، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وسجّل العام الماضي (2023) حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.