مصرع 3 شابات في حادث طرق جنوب تل أبيب

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 402 شخص، بينهم 148 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

لقيت ثلاث شابات مصرعهن فجر اليوم الخميس، وذلك جراء خادث قرب وقع على شارع 42 قرب "يفنه" في منطقة المركز جنوب تل أبيب

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع بالقرب من "يفنه"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعمل بالتعاون مع طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص الجرحى العالقين بالمركبتين الضالعتين في الحادث.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الميدانية إلى 3 شابات بالعشرينيات من العمر، حيث أقر الطاقم وفاتهن بالمكان بعد أن فشلت محاولات إنقاذهن، بينما قدم الطاقم الإسعافات لشاب في الأربعينيات من عمره ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة الحادث تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع جراء تصادم بين مركبتين بالقرب من "يفنه"، حيث أغلقت الشرطة الشارع بالاتجاهين أمام حركة السير إلى حين الانتهاء من التحقيق ومعالجة حادث الطرق.

402 شخص بينهم 148 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 402 شخص، بينهم 148 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.