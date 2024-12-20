مصرع محمد مصطفى أبو هدبة من ميسر بحادث طرق قرب الخضيرة

أسفر حادث طرق مروع وقع بالقرب من مدينة الخضيرة عن مصرع الشاب محمد مصطفى أبو هدبة (29 عاما) من قرية ميسر في منطقة المثلث.

لقي الشاب محمد مصطفى أبو هدبة (29 عاما) من قرية ميسر في منطقة المثلث مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث طرق مروع وقع، مساء أمس الخميس، بالقرب من مدينة الخضيرة.

ووصلت قوات من الشرطة وطواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وأقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب في المكان، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وترك ضحية الحادث خلفه زوجة وطفلا يبلغ من العمر عامين.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

420 شخصا بينهم 152 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 420 شخصا، بينهم 152 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.