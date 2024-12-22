219 قتيلا عربيا منذ مطلع العام آخرهم رأفت أبو قويدر من قرية الزرنوق

ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ عددهم 219 من 62 مدينة وقرية عربية، بينهم 19 امرأة، و8 فتيان دون سن 18 عاما، وطفلان (10 أعوام).

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أنه قُتل منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 219 مواطنا من المجتمع العربي في البلاد، في جرائم مختلفة تشمل إطلاق نار، وطعن، ودهس، وتفجير مركبات.

وتبين من المعطيات أن الضحايا الـ219 من 62 مدينة وقرية عربية، بينهم 19 امرأة، و8 فتيان دون سن 18 عاما، وطفلان (10 أعوام).

كما تبين أن 188 ضحية قتلوا إثر تعرضهم لجرائم إطلاق نار، وأن 84 ضحية دون 30 عاما.

الضحية رأفت أبو قويدر

ومنذ مطلع الشهر الجاري قُتل 10 مواطنين عرب في البلاد، في تصعيد خطير بجرائم العنف والجريمة، في حين توجه قيادات عربية نقدا شديدا للشرطة وتتهمها بعدم القيام بعملها للحد من العنف والجريمة.

وفجر أمس السبت، قُتل الشاب رأفت أبو قويدر (30 عاما) من قرية الزرنوق في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وأصيب شابان آخران، كانا معه في السيارة، بإصابات متفاوتة، بجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة رهط.

وصباح أول من أمس الجمعة، قُتل موسى خليل الربيدي (55 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية اللقية بالنقب.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل في منطقة النقب بلغ 26 ضحية، بينهم 13 ضحية من مدينة رهط.