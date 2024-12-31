تسريح المعتقل الإداري باسل عكري من عرابة البطوف

سرحت السلطات الإسرائيلية، اليوم، المعتقل والناشط باسل داهش عكري، من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد اعتقاله إداريا لمدة 3 أشهر.

أطلقت السلطات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سراح المعتقل والناشط باسل داهش عكري، من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد اعتقاله إداريا لمدة 3 أشهر.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت، يوم24 أيلول/ سبتمبر 2024، قرارا بتخفيض مدة اعتقال عكري لثلاثة أشهر، وذلك بعد أن أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرارا بفرض الاعتقال الإداري على عكري لمدة 5 أشهر، بادعاء أنه "يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على عكري".

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن عكري، خالد محاجنة، لـ"عرب 48" إنه "تم اعتقال باسل بأقبية المخابرات للتحقيق معه لمدة شهر، وكانت محاولات عديدة لسحب اعترافات منه بعيدة عن الواقع، وقد صمد صمودا أسطوريا على الرغم من كل أساليب المخابرات المختلفة".

وأضاف أنه "نرى بقرار سجنه الإداري الصادر عن غالانت ورضوخ المحكمة لهذا القرار ما هو إلا انتقاما من صموده وعائلته، خصوصا وأنه لا يوجد أي تهمة ضده".

وختم محاجنة حديثه بالقول إن "هذا اعتقال ظالم جدا ولا يستند إلى أي أساس، وحتى اليوم كنا متخوفين من إصدار قرارا لتمديد اعتقاله، لكن الحمد لله أطلق سراحه. وفي محاولة للتنغيص على عائلته تم استدعاء باسل لتحقيق مخابراتي الساعة السابعة من مساء اليوم في محطة 'مسغاف '، ونحن على موقفنا بأنه ما كان يجب أن يُسجن ليوم واحد".