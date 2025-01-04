اعتقال شخصين من طمرة وبقعاثا بعد اجتيازهما الحدود مع سورية

اقتادت الشرطة الشخصين إلى التحقيق، وقالت إنها ستنظر في الإجراء القضائي بحقهما وفقا لمستجدات التحقيق معهما.

اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم، السبت، شخصين أحدهما من مدينة طمرة والآخر من بلدة بقعاثا في الجولان السوري المحتل، على خلفية اجتيازهما الحدود إلى داخل الأراضي السورية.

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وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية، أنه "تلقينا بلاغا من الجيش حول اعتقال مشتبهين داخل الأراضي السورية، وذلك بعد اجتيازهما الحدود بمنطقة الشمال بواسطة سيارة".

واقتادت الشرطة الشخصين إلى التحقيق، وقالت إنها ستنظر في الإجراء القضائي بحقهما وفقا لمستجدات التحقيق معهما.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية في بيانها من "اجتياز الحدود مع سورية ولبنان"، مشيرة إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى "4 سنوات سجن".

مما يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في المنطقة العازلة بهضبة الجولان السوري المحتل وإلى عدة بلدات ومناطق جنوبي سورية بعيد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.