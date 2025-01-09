جفرا في التخنيون تختتم نشاطها الافتتاحي

اختتمت حركة جفرا - التجمع الطلابي في معهد التخنيون بمدينة حيفا، مساء أول من أمس الثلاثاء، نشاطها الافتتاحي الأوّل، الذي حضره المئات من الطلاب والطالبات.

واستضافت جفرا، الفنان الكوميدي، نضال بدارنة، ليقدم عرضا جديدا، يتناول فيه الواقعين الاجتماعي والسياسي، ويطرحهما بأسلوبه النقديّ الهزليّ، وسط تفاعل ملموس من الجمهور.

وألقى عضو سكرتاريا الكادر، الطالب طارق طه، كلمة، رحّب في البداية بحضور الطلاب المهيب للعرض.

وشدّد في كلمته على رسالة ومسؤولية الطلبة، خصوصا في معهد التخنيون، وقال إن "اجتماعنا هنا اليوم، في هذا الصرح الأكاديمي، ليس مجردَ لقاءٍ عابرٍ، بل هو تأكيد على وجودنا الفاعل، على أننا شعب يواجه التحديات بصبر وإصرار على الحياة، ويبني طريقه نحو المستقبل بأيدٍ وعقولٍ لا تعرف الاستسلام".

وأشار إلى أننا "طلاب عرب فلسطينيون في التخنيون، لا بد أن نتساءل: ما دورنا؟ هل وجودنا هنا يقتصر على الدراسة وتحصيل شهادة، أم أن هناك رسالة أكبر؟".

وأكمل قائلا: "نحن لسنا أرقامًا بين آلاف الطلاب، ولسنا مجرد أفراد نسعى لتحقيق نجاحات شخصية، نحنُ جيل يحمل على عاتقه أمانة شعب. كل واحد فيكم لديه طاقة، لديه موهبة، لديه قدرة على التغيير. السؤال هو: كيف نستثمرها؟ ونحن في جفرا - التجمع الطلابي وجدنا الطريق، وأدركنا أن خلاصاتنا هي جماعية ولا حلول فردية".

وقال عضو سكرتاريا جفرا إن "نجاحاتنا الفردية مطلوبة وضرورية، لكن أعظم النجاحات هي تلك التي تحمل رسالة، التي تعود بالنفع على شعبنا ومجتمعنا. العلم الذي لا يرتبط بالانتماء هو علم ناقص، والتفوق الذي لا يخدم قضايانا هو تفوق بلا روح".

ودعا طه، الطلاب للالتفاف حول حركة جفرا، وقال "انضموا وخذوا أدواركم في بناء حركة طلابية؛ فاعلة، واعدة، وطنيّة وقادرة".