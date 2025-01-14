مصرع مسن إثر حريق داخل منزل في الفريديس

أسفر حريق شب داخل منزل مأهول في قرية الفريديس، صباح اليوم، عن مصرع مسن يبلغ من العمر 70 عامًا.

لقي مسن مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب داخل منزل في قرية الفريديس.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 08:49 ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 في المنطقة، حول حريق في منزل مأهول في الفريديس. أبلغ مسعفون ومضمدون عن رجل يبلغ من العمر 70 عامًا لا توجد عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وهو مصاب بحروق في جسده، وأقرّوا وفاته".

وقال المسعفان لينوي سلام ومحمد قيسي، إنه "تم إرسالنا إلى حادثة حريق في منزل خاص، وعندما وصلنا إلى مكان الحادث انضممنا إلى فرقة الإطفاء التي خلصت الرجل إلينا وهو فاقد للوعي، دون نبض ودون تنفس، مع وجود حروق كثيرة في جسده. أجرينا الفحوصات الطبية، لكن إصابته كانت خطيرة واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور".