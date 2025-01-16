هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة منزلا مأهولا في قرية صفورية المُهّجَّرة، شمال غرب مدينة الناصرة، اليوم الخميس.

هدم المنزل في صفورية، اليوم (عرب 48)

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية وآليات الهدم صباح اليوم، الخميس، بلدة صفورية المُهّجَّرة، شمال غرب مدينة الناصرة، وهدمت منزلا مأهولا بحجة البناء دون ترخيص.

وقال صاحب المنزل، محمد قبلاوي، لـ"عرب 48" إن "قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت الحي ومنزلي بشكل همجي في ساعات الصباح، ومباشرة بدأت بإخراج العائلة من المنزل وسط اعتداءات طالت أفراد العائلة، ودون السماح لهم بأخذ أي ممتلكات معهم".

@_arab48 هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة منزلا مأهولا في قرية صفورية المُهّجَّرة الواقعة شمال غرب الناصرة اليوم الخميس. ويقع المنزل في منطقة يوجد بها عدة منازل، وفي أراض بقيت مع أصحابها بعد التهجير القرية كاملة عام 1948، وتعود المنطقة المقام فيها المنزل إداريا لبلدية مدينة الناصرة. ويأتي ذلك في ظل ازدياد عمليات الهدم بالداخل الفلسطيني، وبعد مطالبة بن غفير الشرطة بهدم منازل الفلسطينيين المأهولة بالقدس والداخل بزعم البناء غير المرخص. original sound - Arab48 - موقع عرب 48

وتابع قبلاوي أن "المسار القضائي بخصوص قضية المنزل ما زال مستمرا، ومن المفترض أن تعقد المحكمة جلسة بتاريخ 27 الشهر الجاري، لكننا فوجئنا اليوم باقتحام القوات ومباشرتها بالهدم دون سابق إنذار. وقد صدر في الأشهر الأخيرة أمر هدم، لكننا استأنفنا للمحكمة".

شاهد | هدم منزل مأهول في صفورية

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وانتشرت المئات من عناصر الشرطة في المكان وحاصروا المنزل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم، بالإضافة لتحليق مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وتعود المنطقة المقام فيها المنزل إداريا لبلدية مدينة الناصرة.

وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قيادة الشرطة بتفضيل هدم منازل مأهولة في المجتمع العربي، بذريعة بنائها بدون تصاريح بناء، وذلك على الرغم من أنه لا يملك صلاحية بشأن سياسة هدم المنازل وإنما هذه الصلاحية بأيدي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وبالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.