عكا: حريق هائل يتسبب بتشويشات لحركة القطارات

اندلع حريق هائل في مكب نفايات بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة عكا ما أحدث تشويشات لحركة القطارات، إذ توقف عملها الليلة الماضية وعادت للعمل بشكل جزئي صباح اليوم الأربعاء.

من مكان الحريق بعكا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

تسبب حريق هائل في مكب نفايات بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة عكا بتشويشات لحركة القطارات، إذ توقف عملها الليلة الماضية، وعادت إلى العمل بشكل جزئي صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "عشرات من طواقم الإطفاء والإنقاذ تواصل منذ الليلة الماضية وحتى هذه الساعة العمل على إخماد حريق كبير شب بمصنع (حود متاخوت) في المنطقة الصناعية بمدينة عكا".

وأضاف أن "الطواقم لا تزال تعمل على تطويق ألسنة النيران، علما أن حركة القطارات كانت قد توقفت الليلة الماضية، وعادت إلى العمل بشكل جزئي صباح اليوم، مع تشويشات بسبب الدخان الكثيف والرياح القوية. ولم يبلغ عن إصابات".