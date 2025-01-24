حيفا: إقالة عضو بلدية عربي من مجلس إدارة بيت الكرمة لاعتراضه على الميزانية

اتخذ المجلس البلدي في حيفا قرارًا انتقاميًا بإقالة عضو البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي، شربل دكور، من مجلس إدارة جمعية بيت الكرمة، وذلك بسبب رفضه واعتراضه على الميزانية المقترحة للمدينة لعام 2025.

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ويسود استياء واسعا بين المواطنين العرب في حيفا حيال الميزانية التي لا توفر أي آفاق تنموية، إنما تختزل 7 ملايين شيكل من الميزانية المخصصة لمدرسة حوار، ما يهدد مستقبل التعليم العربي في المدينة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت حساس يتطلع فيه المواطنون العرب إلى تحسين أوضاعهم التعليمية والاجتماعية، ما يطرح تساؤلات حول نوايا المجلس البلدي تجاه حقوقهم، وما يثير شبهات أن قرار الإقالة جاء انتقاما سياسيا من عضو البلدية.

وعقدت جلسة الميزانية في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، ولم يمض على اعتراض عضو البلدية دكور سوى أسبوع واحد حتى جاء اجتماع وقرار جديد للمجلس البلدي بإقالته من مجلس إدارة بيت الكرمة، الذي أقيم أساسا ليعزز الروح الديمقراطية والتعددية والحوار بين الشرائح الاجتماعية المختلفة في المدينة المختلطة.

وقال عضو بلدية حيفا عن التجمع الوطني الديمقراطي، شربل دكور، لـ"عرب 48"، إنه "قمت بالاعتراض بشكل كامل في جلسة المصادقة على ميزانية المدينة كونها لا تحمل أي مؤشر خير للمجتمع العربي من حيث اختزال ميزانيات المراكز الجماهيري وعدم وجود دعم للمدارس الأهلية، واختزال نحو 7 ملايين شيكل خصصت لترميم وتطوير مدرسة حوار وتحويلها إلى مكان آخر. اعتبروا المدارس الأهلية مدارس خاصة وهي ليست كذلك فهي مدارس تضم نحو 70% من أبناء المجتمع العربي الحيفاوي".

وأضاف "أنني انتخبت لمجلس إدارة جمعية بيت الكرمة منذ بداية ولاية البلدية الحالية، أي لم يمض على تعييني عاما واحدا، وسوغت إدارة البلدية إقالتي من مجلس الإدارة بأنه لا يحق للمعارضة أكثر من عضو واحد، علمًا أنني تواجدت في هذه الفترة بالخارج بإجازة الأعياد، وكان غريبا اتخاذ هذا القرار وإذا كان مسوغا حقيقيا فلماذا أنا وليس عضو ’يسرائيل بيتينو’ من تتم إقالته، إذ لم يمض على اعتراضي على الميزانية بضعة أيام حتى تم اتخاذ قرار الإقالة، وقد أبرقت رسالة اعتراض فالحديث يدور عن مركز عربي يهودي ولا مبرر من إخراجي من مجلس الإدارة، إلا أن البلدية لم تمهلني حتى أحضر الجلسة القادمة وأبعدوني عن بيت الكرمة".

ولفت دكور إلى أن "صاحب هذا القرار هو فاخر بيادسة ورئيس مجلس الإدارة من قبل البلدية الذي اتخذه بناء على توجيهات رئيس البلدية يونا ياهف بسبب موقفي من الميزانية، بالإضافة إلى عدم موافقتي معهم على إقالة مدير عام جمعية بيت الكرمة أساف رون الذي بقي في منصبه بالنهاية، ولذا كان مهما بالنسبة لهم إبعادي قبل أي جلسة لإبعاد مدير عام الجمعية".

ومن جانبه، توجه "عرب 48" إلى رئيس مجلس إدارة بيت الكرمة، فاخر بيادسة، للحصول على تعقيبه، إلا أنه اكتفى بالقول "أفضل عدم الرد وعدم الدخول في مناكفة شخصية"؛ كما جرى التوجه إلى بلدية حيفا للحصول على تعقيبها وبدورنا سنقوم بنشره فور وروده إلينا.